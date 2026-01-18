Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor

Eskişehir’in Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak üzerinde bulunan Şehit Ali Doğukan Kılınç Altgeçidi’nde, soğuk hava nedeniyle tavan kısmında oluşan buz sarkıtları sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Daha önce seyir halindeki bir aracın üzerine düşerek maddi hasara yol açan sarkıtlar, yoğun trafik akışının olduğu noktada tehlike saçmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri, can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sarkıtların temizlenmesini bekliyor.

Mahalle Muhtarı Uyardı

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman, altgeçitteki durumu yerinde görüntüleyerek oluşabilecek risklere karşı yetkililere seslendi. Muhtar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu buzlar insanların başına düşse, yoldan geçen araçların camına zarar verse ve sürücü panik yapıp karşıdan gelenle kafa kafaya çarpışsa bunun hesabını kimler verecek? Muhtar olarak bunu defalarca söylememe rağmen maalesef kimse sesimizi duymuyor. Burası araçların sürekli geçtiği bir altgeçit. Şu buzların haline bak yazık değil mi? Burasını kimse görmüyor mu?"

Mahalle muhtarı, sürücülerin ve yayaların zarar görmemesi için altgeçitte kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması gerektiğini vurguladı.

