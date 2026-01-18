Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi

Sinop'ta kar esareti: 223 köy yolu ulaşıma kapalı, 87 köyde elektrik kesintisi

Sinop genelinde günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde 465 köy yolundan 223’ü ulaşıma kapanırken, 87 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu tablo, köy yollarının yaklaşık %48'inin kar nedeniyle kullanılamaz durumda olduğunu gösteriyor.

Kapanan köy yollarının dağılımı

İlçelere göre kapanan köy yollarının dağılımında en fazla etki Ayancık'ta görülüyor. Ayancık'ta 71 köy yolu ulaşıma kapandı ve bu sayı toplam kapalı yolların yaklaşık %32'sine denk geliyor. Diğer ilçelerde durum şu şekilde kaydedildi: Erfelek 46 yol (%21), Merkez 39 yol (%18), Türkeli 32 yol (%14), Boyabat 19 yol (%9), Gerze 10 yol (%5) ve Durağan 6 yol (%3). Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

Elektrik kesintilerinin dağılımı

Kar yağışıyla birlikte enerji kesintileri de etkisini gösterdi. İl genelinde 87 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor; kesintilerin %55'i Ayancık'ta yoğunlaşırken (48 köy), Türkeli'nde 23 köy ile kesintilerin yaklaşık %26'sı, Erfelek'te 12 köy ile %14'ü ve Merkez ilçede 4 köy ile %5'i elektrikten etkilendi.

Müdahale ve onarım çalışmaları

Sinop Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kapanan köy yollarını açmak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Enerji kesintilerinin giderilmesi amacıyla ise YEDAŞ ekiplerinin arıza tespit ve onarım faaliyetlerine aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yoğun kar yağışı, il genelinde ulaşım ve enerji altyapısında kesintilere yol açarken yetkililer çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı.

