Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama

İl Özel İdaresi ekipleri ulaşım güvenliği için teyakkuzda

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun yağış alan köy yollarına kolay ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtığı bölgelerde, ekipler iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Belencumafakılı Köyü, Gökiniş Köyü ve Karalık Köyü kar temizleme çalışmalarının yürütüldüğü öncelikli yerler arasında yer aldı.

Yetkililer, çalışmaların önceliğinin acil durumlar ile sağlık ve ulaşım güvenliğinin sağlanması olduğunu vurguladı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ YOĞUN YAĞIŞ ALAN KÖY YOLLARINA KOLAY ULAŞIM SAĞLANMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. -