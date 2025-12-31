DOLAR
Adana'da zirai don uyarısı: Çiftçilere acil önlem çağrısı (2-4 Ocak)

Mehmet Akın Doğan, 2-4 Ocak'ta beklenen zirai dona karşı mandalina, portakal, marul ve lahana başta olmak üzere çiftçilere acil tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:21
Adana'da zirai don uyarısı: Çiftçilere acil önlem çağrısı (2-4 Ocak)

Adana'da zirai don tehlikesi: Çiftçilere kritik uyarı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'dan 2-4 Ocak uyarısı

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak önümüzdeki günlerde bölgede sıcaklıkların sert düşeceğini ve 2, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde zirai don beklendiğini açıkladı. Doğan, üreticilere önlem alınması çağrısında bulundu.

Doğan şu uyarılarda bulundu:

"Meteoroloji yetkililerinden aldığımız bilgilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacak. Bu durum, özellikle tarımsal üretim açısından büyük riskler barındurmaktadır. Üreticilerimizin bu süreci en az zararla atlatabilmesi için gerekli önlemleri vakit kaybetmeden alması büyük önem taşımaktadır"

Başkan Doğan, geçmiş yıllarda bölgede yaşanan don zararlarını hatırlatarak, gerekli önlemlerin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle risk altındaki ürünlere dikkat çeken Doğan, "Mandalina, portakal, marul, lahana başta olmak üzere tüm ekili ve dikili ürünlerimiz don tehlikesi altında" ifadelerini kullandı.

Uygulanması önerilen tedbirler arasında don pervanelerinin çalışır tutulması, mümkün olan yerlerde yer altı sulama ve yağmurlama sistemlerinin devreye alınması ve bahçe ile tarlarda teknik koruyucu önlemlerin zamanında uygulanması yer alıyor.

Doğan, üreticilere son olarak şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin don pervanelerini çalışır durumda hazır bulundurmaları, mümkün olan alanlarda yer altı sulama ve yağmurlama sistemlerini devreye almaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bahçe ve tarlalarda teknik olarak uygun olan tüm koruyucu tedbirlerin zamanında uygulanması gerekmektedir"

Son vurgusunda Doğan, "Çiftçilerimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin zarar görmemesi için herkesin azami hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Hava durumu uygulamalarındaki sıcaklık verileri, özellikle açık alanlarda gerçek şartlardan birkaç derece daha düşük görünebilir. Bu nedenle çiftçilerimizin bu farkı dikkate alarak meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini, gerekli teknik önlemleri zamanında almalarını önemle rica ediyoruz. Amacımız, bölgemizde tarımsal kayıpların önüne geçmek ve üreticimizin emeğini korumaktır" diyerek uyarısını yineledi.

