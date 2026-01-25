Saimbeyli'de 185 Hektarda Karaçam Doğal Gençleştirme

Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü, "Karaçam Doğal Gençleştirme Programı" kapsamında 185 hektarda arazi hazırlığı yaparak karaçamların doğal yenilenmesini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:48
Saimbeyli'de 185 Hektarda Karaçam Doğal Gençleştirme

Saimbeyli'de Karaçam Ormanlarında Doğal Gençleştirme Başladı

Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü, "Karaçam Doğal Gençleştirme Programı" çerçevesinde ilçede bulunan 185 hektarlık alanda kapsamlı arazi hazırlığı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların amacı, karaçam ormanlarının doğal yollarla yenilenmesini sağlamak ve uzun vadeli orman sağlığını güçlendirmektir.

Uygulamanın Ayrıntıları

Proje kapsamında uygun çimlenme yatağı oluşturularak tohumların sağlıklı şekilde filizlenmesi hedeflendi. Toplanan kozalaklardan elde edilen tohumlarla sahalara tohum takviyesi yapıldı. Ayrıca, çimlenecek genç fidanların zarar görmemesi amacıyla çalışma alanının çevresi koruma altına alındı.

Hedef ve Önemi

Yetkililer, yürütülen faaliyetlerle hem orman varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanacağını hem de gelecek nesillere daha sağlıklı ve güçlü ormanlar bırakılacağını vurguladı. Doğal gençleştirme çalışmalarının ekosistemin korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması açısından önemli olduğu belirtildi.

SAİMBEYLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, "KARAÇAM DOĞAL GENÇLEŞTİRME PROGRAMI" KAPSAMINDA, İLÇEDE...

SAİMBEYLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, "KARAÇAM DOĞAL GENÇLEŞTİRME PROGRAMI" KAPSAMINDA, İLÇEDE BULUNAN 185 HEKTARLIK ALANDA KARAÇAM ORMANLARININ DOĞAL YOLLARLA YENİLENMESİ AMACIYLA TAM ALANDA ARAZİ HAZIRLIĞI GERÇEKLEŞTİRDİ.

SAİMBEYLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, "KARAÇAM DOĞAL GENÇLEŞTİRME PROGRAMI" KAPSAMINDA, İLÇEDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Hafta Sonu Doldu
2
Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi
3
Elazığ'da Kurt Sürüsü Tarlatepe Mezrasında Görüntülendi
4
Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor
5
Bilecik'te Polis Eş Zamanlı Denetimleri
6
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Güneşle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları