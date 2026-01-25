Saimbeyli'de 185 Hektarda Karaçam Doğal Gençleştirme

Saimbeyli'de Karaçam Ormanlarında Doğal Gençleştirme Başladı

Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü, "Karaçam Doğal Gençleştirme Programı" çerçevesinde ilçede bulunan 185 hektarlık alanda kapsamlı arazi hazırlığı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların amacı, karaçam ormanlarının doğal yollarla yenilenmesini sağlamak ve uzun vadeli orman sağlığını güçlendirmektir.

Uygulamanın Ayrıntıları

Proje kapsamında uygun çimlenme yatağı oluşturularak tohumların sağlıklı şekilde filizlenmesi hedeflendi. Toplanan kozalaklardan elde edilen tohumlarla sahalara tohum takviyesi yapıldı. Ayrıca, çimlenecek genç fidanların zarar görmemesi amacıyla çalışma alanının çevresi koruma altına alındı.

Hedef ve Önemi

Yetkililer, yürütülen faaliyetlerle hem orman varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanacağını hem de gelecek nesillere daha sağlıklı ve güçlü ormanlar bırakılacağını vurguladı. Doğal gençleştirme çalışmalarının ekosistemin korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması açısından önemli olduğu belirtildi.

