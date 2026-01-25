Adana Feke Üskiyen'de Sis Manzarası Büyüledi

Adana’nın Feke ilçesi Üskiyen mevkiinde sabah oluşan sis, kızılçam ormanları ve karlı dağlar arasında masalsı görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:46
Adana’nın Feke ilçesinde, kızılçam ormanları ve karlı dağlar arasında sabah saatlerinde oluşan sis, bölgeye gelenlere büyüleyici manzaralar sundu.

Üskiyen mevkiinde dağların arasına yayılan sis; bulutlar arasından görünen evler ve orman dokusuyla adeta masalsı bir görüntü oluşturdu. Ortaya çıkan bu eşsiz görüntüler, doğaseverlerin ilgisini bölgeye çekti.

Hakan Karacan, kar tatili için Feke’ye geldiklerini belirterek, "Bir saat içinde denize, bir saat içinde de karlı ormanlara ulaşabiliyoruz. Feke’de oluşan sis manzarası gerçekten çok etkileyici. Bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Erdal Acar ise bölgenin doğal zenginliklerini görüntülemek için alanda olduklarını ifade ederek, "Hem Adana’nın doğal güzelliklerini tanıtmak hem de bu eşsiz atmosferin keyfini yaşamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

