Adana Feke Üskiyen'de Sis Manzarası Büyüledi

Kızılçam ormanları ve karlı dağlar arasında sabah sisleri masalsı görüntüler sundu

Adana’nın Feke ilçesinde, kızılçam ormanları ve karlı dağlar arasında sabah saatlerinde oluşan sis, bölgeye gelenlere büyüleyici manzaralar sundu.

Üskiyen mevkiinde dağların arasına yayılan sis; bulutlar arasından görünen evler ve orman dokusuyla adeta masalsı bir görüntü oluşturdu. Ortaya çıkan bu eşsiz görüntüler, doğaseverlerin ilgisini bölgeye çekti.

Hakan Karacan, kar tatili için Feke’ye geldiklerini belirterek, "Bir saat içinde denize, bir saat içinde de karlı ormanlara ulaşabiliyoruz. Feke’de oluşan sis manzarası gerçekten çok etkileyici. Bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Erdal Acar ise bölgenin doğal zenginliklerini görüntülemek için alanda olduklarını ifade ederek, "Hem Adana’nın doğal güzelliklerini tanıtmak hem de bu eşsiz atmosferin keyfini yaşamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE KIZILÇAM ORMANLARI VE KARLI DAĞLARLA BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKAN SİS BULUTU, İLÇE MANZARASIYLA GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI.