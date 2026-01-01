DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Adana Kozan'da İlk Kar Coşkusu: Çocuklar Karda Doyasıya Eğlendi

Kozan'da Suluhan ve Akdam mahallelerine düşen kar, okulların tatil edilmesiyle aileleri sokağa döktü; çocuklar ilk kez karı görüp doyasıya eğlendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:54
Adana Kozan'da İlk Kar Coşkusu: Çocuklar Karda Doyasıya Eğlendi

Adana Kozan'da İlk Kar Coşkusu: Çocuklar Karda Doyasıya Eğlendi

Adana’nın Kozan ilçesinde alçak kesimlere kar yağmasının ardından okulların tatil edilmesiyle aileler, çocuklarıyla birlikte kar yağışı alan bölgelere akın etti.

Suluhan ve Akdam mahallelerinde etkili olan kar, Kızılçam ormanlarını beyaza bürüdü ve yeni yılın ilk gününde bölgede yaşayanlara büyük sevinç yaşattı.

Beyaz manzara ve eğlence

Aileler, çocuklarla beraber karda doyasıya eğlendi; bazı vatandaşlar araçlarının camından anları cep telefonuyla kaydederken, bazıları araçlarının üzerinde kardan adam yaptı. Çocuklar tepsi ve sinilerle kaydı, motosikletli kar tutkunlarının bölgeye gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Güvenlik ve ulaşım

Jandarma ekipleri, Horzum bölgesinden ileriye kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi, böylece ulaşımda güvenlik önlemleri alındı.

Çocukların ve ailelerin sözleri

Cihangir Yalçın: "Kızım ilk kez kar yağışını görüyor. Çok mutlu oldu. Adana hep sıcakla anılır. Bunca sıcak ve kuraklıktan sonra bu çok büyük bir nimet. Allah’a şükrettik, evde duramadık, koşarak geldik"

Zehra Yalçın (10): "Kar çok güzel. Babamla kar topu savaşı yapıyorum"

Mirza Solmuşgül: "Çok mutluyum. Adana’da hayatımda ilk defa kar yağışını görüyorum. Ailemle beraberim. Onlarla oynamak çok keyifli, çok eğleniyorum"

Onur Avcı: "Kar için özel olarak beyaz giyindim. Her yer bembeyaz oldu. Yaz çok sıcak geçti, şimdi o sıcağın acısını çıkarıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz"

İlk kez kar yağışını izlediler... Çocuklar doyasıya eğlendi

İlk kez kar yağışını izlediler... Çocuklar doyasıya eğlendi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları