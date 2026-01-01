Adana Kozan'da İlk Kar Coşkusu: Çocuklar Karda Doyasıya Eğlendi

Adana’nın Kozan ilçesinde alçak kesimlere kar yağmasının ardından okulların tatil edilmesiyle aileler, çocuklarıyla birlikte kar yağışı alan bölgelere akın etti.

Suluhan ve Akdam mahallelerinde etkili olan kar, Kızılçam ormanlarını beyaza bürüdü ve yeni yılın ilk gününde bölgede yaşayanlara büyük sevinç yaşattı.

Beyaz manzara ve eğlence

Aileler, çocuklarla beraber karda doyasıya eğlendi; bazı vatandaşlar araçlarının camından anları cep telefonuyla kaydederken, bazıları araçlarının üzerinde kardan adam yaptı. Çocuklar tepsi ve sinilerle kaydı, motosikletli kar tutkunlarının bölgeye gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Güvenlik ve ulaşım

Jandarma ekipleri, Horzum bölgesinden ileriye kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi, böylece ulaşımda güvenlik önlemleri alındı.

Çocukların ve ailelerin sözleri

Cihangir Yalçın: "Kızım ilk kez kar yağışını görüyor. Çok mutlu oldu. Adana hep sıcakla anılır. Bunca sıcak ve kuraklıktan sonra bu çok büyük bir nimet. Allah’a şükrettik, evde duramadık, koşarak geldik"

Zehra Yalçın (10): "Kar çok güzel. Babamla kar topu savaşı yapıyorum"

Mirza Solmuşgül: "Çok mutluyum. Adana’da hayatımda ilk defa kar yağışını görüyorum. Ailemle beraberim. Onlarla oynamak çok keyifli, çok eğleniyorum"

Onur Avcı: "Kar için özel olarak beyaz giyindim. Her yer bembeyaz oldu. Yaz çok sıcak geçti, şimdi o sıcağın acısını çıkarıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz"

