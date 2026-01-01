Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü

Kozan'da İlk Kar Sevinci

Adana'nın Kozan ilçesinde alçak kesimlere kar yağmasının ardından okulların tatil edilmesiyle aileler, çocuklarıyla kar yağışı alan bölgelere akın etti. Adanalı çocuklar, ilk kez kar yağışına tanık olduklarını belirterek aileleriyle birlikte büyük mutluluk yaşadı.

Doğa beyaza büründü

Suluhan ve Akdam mahalleleri beyaza bürünürken, Kızılçam ormanlarının karla kaplandığı manzara ilçe sakinlerini mest etti. Yeni yılın ilk gününde aileler çocuklarıyla karda doyasıya eğlendi; bazı vatandaşlar kar anlarını araçlarının camından cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları araçlarının üzerinde kardan adam yaptı.

Tepsi ve sinilerle kaymak isteyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Kar tutkunlarının motosikletleriyle bölgeye gelmesi dikkat çekerken, jandarma ekipleri Horzum bölgesinden ileriye kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Vatandaşlardan duygular

Cihangir Yalçın: "Kızım ilk kez kar yağışını görüyor. Çok mutlu oldu. Adana hep sıcakla anılır. Bunca sıcak ve kuraklıktan sonra bu çok büyük bir nimet. Allah’a şükrettik, evde duramadık, koşarak geldik"

Zehra Yalçın (10): "Kar çok güzel. Babamla kar topu savaşı yapıyorum"

Mirza Solmuşgül: "Çok mutluyum. Adana’da hayatımda ilk defa kar yağışını görüyorum. Ailemle beraberim. Onlarla oynamak çok keyifli, çok eğleniyorum"

Onur Avcı: "Kar için özel olarak beyaz giyindim. Her yer bembeyaz oldu. Yaz çok sıcak geçti, şimdi o sıcağın acısını çıkarıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz"

