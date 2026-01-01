Kırşehir'de Kar Yağışı: Tüm Köy Yolları Açık, Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Kırşehir'de kar yağışı ulaşımı etkilemedi: Tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı kent genelinde etkili olurken, yetkililer tarafından kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Gece saatlerinde karın buzlanmaya dönüşme riski üzerine ekipler ağırlıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü ve 6 bölgede toplam 36 araç ve 47 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları acil durumlarda İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli hareket etmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Kırşehir genelinde bulunan 252 köy yolunun tamamının ulaşıma açık olduğu belirtildi.

