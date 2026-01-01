DOLAR
Kırşehir'de Kar Yağışı: Tüm Köy Yolları Açık, Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Kırşehir'de kar etkili olurken kapalı yol bulunmuyor; 36 araç ve 47 personelle tuzlama yapılıyor, 252 köy yolunun tamamı ulaşıma açık.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:12
KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı kent genelinde etkili olurken, yetkililer tarafından kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

Gece saatlerinde karın buzlanmaya dönüşme riski üzerine ekipler ağırlıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü ve 6 bölgede toplam 36 araç ve 47 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları acil durumlarda İl Özel İdaresi ekipleriyle koordineli hareket etmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Kırşehir genelinde bulunan 252 köy yolunun tamamının ulaşıma açık olduğu belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

