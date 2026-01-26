Adana usulü kayak festivali: Leğen, bidon ve poşetle pistte yarış

Saimbeyli'de binlerce kişi karın tadını yöresel kızaklarla çıkardı

Adana'nın Toroslar'daki Saimbeyli ilçesinde düzenlenen Adana usulü kayak festivali, klasik kayak takımlarını bir kenara bırakıp yöresel eğlenceyi ön plana çıkardı.

Saimbeyli Belediyesi ve Kaymakamlığı iş birliğiyle Beypınarı Mahallesi'ndeki pistte ikincisi düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Adana merkez ve çevre illerden gelen yüzlerce kişi, belediyenin hazırladığı pistte aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı; katılımcılara sucuk ekmek ve çay ikram edildi.

Festivalin en dikkat çeken yanı ise geleneksel kayak ekipmanları yerine kullanılan "Adana usulü kızaklar" oldu. Piste çıkanlardan bazıları leğen, bidon ve poşetle kaydı. Mahalle sakinleri de etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katıldı; şalvarlarıyla piste çıkan kadınlar, her yıl düzenlenen şenlikte aynı coşkuyu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Mustafa Akgedik bölge turizmine vurgu yaparak şunları söyledi: "Adana’mıza bol kar yağan bir bölgedeyiz. Bölgenin kalkınması için bu tür etkinlikler çok önemli. Vatandaşlarımız doyasıya eğleniyor, biz de bu mutluluğa ortak oluyoruz"

İstanbul'dan gelen Nihal Kahveci ise, "Çocuklar gibi eğleniyoruz. Herkes poşetlerle kayıyor, inanılmaz keyifli. Kızakla bu kadar eğlenemezdik" diye konuştu. Çocuklardan Ecrin Tekin "Çok eğlendik" derken, öğretmen Ömer Çağrı Korkmaz bidonla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın festivalin yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kayak şenliğinde belediyemiz ve muhtarımızla birlikte çalıştık. Adana’nın sadece sıcağıyla değil, soğuğuyla da tanınmasını istiyoruz. Çevre il ve ilçelerden de katılım var. Vatandaşlarımız mutlu, biz de onların keyfine ortak oluyoruz" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti: "Adana denince akla sadece sıcak geliyor ama burada eksi 20 dereceyi gören soğuk ve muhteşem kar manzaraları var. Bu güzellikleri tanıtmak istiyoruz. Beypınarı muhtarımıza, halkımıza ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Kar yağdı, biz de vatandaşlarımız doyasıya eğlensin istedik. İkinci kez düzenlenen festivalimiz de Adana usulü kayak festivali oldu ve katılım beklediğimizden çok yüksek"

Festival, yerel kültürü ve kış turizmini öne çıkararak bölgeye dikkat çekmeyi sürdürüyor.

