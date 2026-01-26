Adana usulü kayak festivali: Leğen, bidon ve poşetle pistte yarış

Saimbeyli'de düzenlenen Adana usulü kayak festivalinde leğen, bidon ve poşetle kayma keyfi; etkinlik bölge turizmine canlılık kattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:58
Adana usulü kayak festivali: Leğen, bidon ve poşetle pistte yarış

Adana usulü kayak festivali: Leğen, bidon ve poşetle pistte yarış

Saimbeyli'de binlerce kişi karın tadını yöresel kızaklarla çıkardı

Adana'nın Toroslar'daki Saimbeyli ilçesinde düzenlenen Adana usulü kayak festivali, klasik kayak takımlarını bir kenara bırakıp yöresel eğlenceyi ön plana çıkardı.

Saimbeyli Belediyesi ve Kaymakamlığı iş birliğiyle Beypınarı Mahallesi'ndeki pistte ikincisi düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Adana merkez ve çevre illerden gelen yüzlerce kişi, belediyenin hazırladığı pistte aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı; katılımcılara sucuk ekmek ve çay ikram edildi.

Festivalin en dikkat çeken yanı ise geleneksel kayak ekipmanları yerine kullanılan "Adana usulü kızaklar" oldu. Piste çıkanlardan bazıları leğen, bidon ve poşetle kaydı. Mahalle sakinleri de etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katıldı; şalvarlarıyla piste çıkan kadınlar, her yıl düzenlenen şenlikte aynı coşkuyu yaşadıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Mustafa Akgedik bölge turizmine vurgu yaparak şunları söyledi: "Adana’mıza bol kar yağan bir bölgedeyiz. Bölgenin kalkınması için bu tür etkinlikler çok önemli. Vatandaşlarımız doyasıya eğleniyor, biz de bu mutluluğa ortak oluyoruz"

İstanbul'dan gelen Nihal Kahveci ise, "Çocuklar gibi eğleniyoruz. Herkes poşetlerle kayıyor, inanılmaz keyifli. Kızakla bu kadar eğlenemezdik" diye konuştu. Çocuklardan Ecrin Tekin "Çok eğlendik" derken, öğretmen Ömer Çağrı Korkmaz bidonla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın festivalin yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kayak şenliğinde belediyemiz ve muhtarımızla birlikte çalıştık. Adana’nın sadece sıcağıyla değil, soğuğuyla da tanınmasını istiyoruz. Çevre il ve ilçelerden de katılım var. Vatandaşlarımız mutlu, biz de onların keyfine ortak oluyoruz" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti: "Adana denince akla sadece sıcak geliyor ama burada eksi 20 dereceyi gören soğuk ve muhteşem kar manzaraları var. Bu güzellikleri tanıtmak istiyoruz. Beypınarı muhtarımıza, halkımıza ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Kar yağdı, biz de vatandaşlarımız doyasıya eğlensin istedik. İkinci kez düzenlenen festivalimiz de Adana usulü kayak festivali oldu ve katılım beklediğimizden çok yüksek"

Festival, yerel kültürü ve kış turizmini öne çıkararak bölgeye dikkat çekmeyi sürdürüyor.

ADANA BU KEZ SICAĞIYLA DEĞİL, KAR YAĞIŞI SONRASI EĞLENCESİ İLE KONUŞULMAK İSTİYOR. TOROSLARIN...

ADANA BU KEZ SICAĞIYLA DEĞİL, KAR YAĞIŞI SONRASI EĞLENCESİ İLE KONUŞULMAK İSTİYOR. TOROSLARIN ZİRVESİNDEKİ SAİMBEYLİ’DE DÜZENLENEN 2. SAİMBEYLİ KAYAK FESTİVALİ, KLASİK KAYAK TAKIMLARINI BİR KENARA BIRAKIP YÖRESEL EĞLENCE ANLAYIŞIYLA BİNLERCE KİŞİYİ KARDA BULUŞTURDU.

ADANA BU KEZ SICAĞIYLA DEĞİL, KAR YAĞIŞI SONRASI EĞLENCESİ İLE KONUŞULMAK İSTİYOR. TOROSLARIN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Isparta'da Sömestir Coşkusu: Davraz'a Ücretsiz Otobüs Seferleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları