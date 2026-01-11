Adana'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kentte Sağanak ve Su Birikintileri

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve çevresi için bugün ve yarın kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Dün yapılan uyarının ardından gece saatlerinde Adana'da yağmur etkili oldu.

Yağış nedeniyle şehirde bazı yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler ile vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava tahmini

Meteoroloji verilerine göre yağmur bugün ve yarın devam edecek. Hava sıcaklığı bugün gündüz 12 derece, gece 9 derece olacak. Yarın gündüz 12 derece, gece ise 7 derece bekleniyor.

Çarşambadan itibaren yağmurlu hava şehirden çekilirken gündüz sıcaklık bir miktar yükselecek; ancak gece sıcaklığı 3 dereceye kadar düşebilecek.

