Adapazarı'nda Çay Ocağında 'Esnaf Müzesi' — Selahattin Ankıt'ın 3 Bin Fotoğraf Koleksiyonu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 30 yıldır çay evi işleten Selahattin Ankıt, dükkanının duvarlarını adeta bir şehir müzesine dönüştürdü. Yarım asra yaklaşan meslek hayatı boyunca yolu dükkanından geçen yaklaşık 3 bin esnafın fotoğrafını çerçeveletip asan Ankıt, Uzun Çarşı’nın hafızasını duvarlarda yaşatıyor.

Dükkanın hikâyesi ve koleksiyonun doğuşu

Sakarya’nın en eski ticaret merkezlerinden biri olan Uzun Çarşı’da hizmet veren Ankıt, eşiyle gittiği yurt dışı gezisinde bir restoranda gördüğü fotoğraftan esinlenerek 17 yıl önce bu geleneğe başladı. Dükkanın duvarlarını kaplayan fotoğraflar arasında, hayatını kaybeden eski esnaflardan bugün hâlâ çarşıda çalışan ustalara kadar binlerce yüz yer alıyor.

Esnafın kendi ağzından

"Yaklaşık 3 bin fotoğrafım var"

Yıllar içinde biriktirdiği 3 bini aşkın fotoğraftan ilkini, yemek yediği bir restoranda gördüğü bir resimden esinlenerek astığını belirten Ankıt, "Eşimle beraber köftecide yemek yerken bir resim gördüm. Ona istinaden çay ocağıma yavaş yavaş esnafın, arkadaşın, eş dostun resimlerini astım. Kafamda böyle bir tasarım vardı, onu gerçekleştirdim. En eski fotoğrafım 17 senelik, bir esnaf fotoğrafı. Talep arttıkça sevindik ve o talebe karşılık verdik. Dükkanımın metrekaresi az olduğu için bu kadar oldu. Metrekarem fazla olsaydı daha çok yapabilirdim. Her isteyenin fotoğrafını asıyorum. Bir kriter yok. Yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 fotoğrafım var" dedi.

Fotoğrafların, çarşı kültürünü sonraki nesillere aktarmada önemli bir belge işlevi gördüğünü söyleyen Ankıt, koleksiyonun sadece kişisel bir tutku olmadığını, aynı zamanda bölgenin ticari belleğini korumaya hizmet ettiğini vurguluyor.

Çay, fotoğraf ve anılar

"Bende çay ve fotoğraf hastalığı var"

Çayın ve fotoğrafların hayatında farklı bir yeri olduğunu belirten Ankıt, "Çay işi benim işim. Çayı seviyorum, çocukluğumdan beri yapıyorum. Çay ve fotoğraf hastalığım var. Çayı düzgün yapmaya özen gösteriyorum. Kahvem ve çayım meşhurdur. Benim çok sevdiğim bir ağabeyim var, ismi İbrahim. O masayı ona ayırdım. Geldiğinde masasına oturur, revize gibi bir şey yani. Adapazarı’nda böyle bir şey yapan ilk benim. Çarşımıza renk kattığını biliyorum. Çay ocakları yavaş yavaş tükeniyor diyebilirim ama biz bunu resimlerle gelen tebrikler ile yaşatmaya çalışıyoruz. Bu fotoğraflarla Uzun Çarşı’nın esnaf kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Duvarda fotoğrafı olanlardan ölen arkadaşlarımız oluyor, onların fotoğraflarının üzerine ‘Vefat’ yazısını yazıyorum" diye konuştu.

Selahattin Ankıt’ın çay ocağı, yalnızca çay içilen bir mekan olmaktan çıkıp çarşının kimliğini belgelendiren bir mekâna dönüşmüş durumda. Duvarlardaki fotoğraflar, ziyaretçilere Uzun Çarşı’nın yaşayan geçmişini gösteren birer tanıklık sunuyor.

