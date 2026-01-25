Uludağ Yerine Işık Dağı: Karagöl Jeositi Kışın Yeni Rotası

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğa Başkentlilerin yeni kaçış noktası oldu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Işık Dağı eteğinde yer alan yaylalar ve Karagöl Jeositi, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Doğayla iç içe bir kış tatili arayan Başkentliler, bu yıl popüler seçeneklerden Uludağ yerine Işık Dağı’nı tercih etti.

Temiz havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge, günübirlik ziyaretler ve çadır kampı için doğaseverlere cazip fırsatlar sunuyor. Kar yağışlarının ardından Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, okulların tatil olmasını fırsat bilerek kış tatili için Işık Dağı’nın yolunu tuttu. Bazı kamp tutkunları göl etrafında karavan konaklamayı seçerken, bazıları ise çadır kurdu.

Dron ile görüntülenen, etrafı beyaza bürünmüş dağlar ve farklı ağaç türleriyle çevrili Karagöl’de kış mevsimi eşsiz seyirlik manzaralar oluşturdu.

Serkan Çetin ise şehrin stresinden uzaklaşmak için Işık Dağı’na geldiklerini belirterek bölgenin önemine dikkat çekti: "Malum okullarda tatil, bu sebepten dolayı bir kaçalım dedik. Ben de Kızılcahamamlıyım. Ben buraya yaz aylarında da geliyorum. Yaz aylarında çevreyi çok kirli bırakıyorlar. Her taraf çöp oluyor. İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım. Çevremizi temiz tutmamız lazım. Ben yeri geliyor burada çöp topluyorum ve konteynerlere atıyorum. Bu kar örtüsünde görünmüyor ama yazın bu durum çok oluyor. Işık dağı Ankara’ya çok yakın, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Uludağ yerine Işık Dağı’nı görmeleri lazım. Anlatmayla olmaz, gelip görecekler, mükemmel bir yer".

Kış tatilinde alternatif rota: "Uludağ yerine Işık Dağı’nı seçtiler"