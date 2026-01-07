Samsun Terme’de 'Hafız Islatma' Geleneğiyle Genç Hafız Kutlandı

Osmanlı'dan günümüze uzanan ritüel okul töreninde yaşatıldı

Osmanlı döneminden günümüze taşınan "hafız ıslatma" geleneği, Samsun’un Terme ilçesinde düzenlenen törenle yeniden canlandırıldı.

Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen törende bir öğrenci, Kur’an-ı Kerim’in son sayfasını hocasına okuyarak hafızlığını tamamladı. Başarının ardından öğrenciye belge takdimi yapıldı ve kutlama kapsamında gelenek gereği törene katılan hocası tarafından üzerine bir bardak su dökülerek nasihatte bulunuldu.

Törende duygusal anlar yaşanırken hafızlığın sabır ve emek isteyen mübarek bir yolculuk olduğu vurgulandı. Programda, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, şube müdürleri Alper Yıldız ve Cemil Yıldız ile öğretmenler hazır bulundu. Protokol üyeleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve tebriklerin kabulüyle sona erdi.

