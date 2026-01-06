Kastamonu'da planlı su kesintisi: Hangi mahalleler etkilenecek?

Karaçomak Barajı isale hattındaki arıza onarıldı; su yetersizliği nedeniyle 6 Ocak 23:00–7 Ocak 07:00 arası bazı bölgelere planlı kesinti uygulanacak.

Arıza, onarım ve planlı kesinti takvimi

Kastamonu'da 3 gündür devam eden su kesintisinin ardından Kastamonu Belediyesi şehir genelinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Karaçomak Barajından Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında, 3 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle kentte sular kesilmişti. Belediye ekipleri, hattın yaklaşık 5 metre toprak altındaki kısmında onarım çalışması başlattı ve yürütülen çalışma sonucu arıza yaklaşık 10 saat sonra giderildi.

Arızanın giderilmesinin ardından da şehirde birçok mahallenin evlerine halen su verilememesi üzerine vatandaşlar marketlerden içme suyu satın aldı; stoklar kısa sürede tükendi.

Planlı kesintinin gerekçesi ve etkilenen bölgeler

Kastamonu Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arıza giderilmiş olmasına rağmen mevcut su miktarının başta Mehmet Akif Ersoy, Kuzeykent ve Candaroğulları Mahalleleri olmak üzere tüm su depolarını eş zamanlı doldurmaya yeterli olmadığı belirtilerek planlı kesintiye gidilmesinin zorunlu hale geldiği bildirildi.

Açıklamada, planlı kesintinin 6 Ocak Salı (bugün) saat 23.00 ile 7 Ocak Çarşamba (yarın) saat 07.00 arasında uygulanacağı ve etkilenecek bölgelerin şu şekilde olduğu kaydedildi:

Kırkçeşme Mahallesi (üst kısımlar), Aktekke Mahallesi (üst kısımlar), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (üst kısımlar), Esentepe Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Atabeygazi Mahallesi, Akmescit Mahallesi, Honsalar Mahallesi, İsmail Bey Mahallesi, İsfendiyar Mahallesi, Topçuoğlu Mahallesi ve Cebrail Mahallesi.

Belediye, vatandaşlardan bu süreçte gerekli tedbirleri almalarını rica ederken, gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür etti.

