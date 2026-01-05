Adilcevaz Göldüzü'nde Başıboş Sokak Köpekleri Korku Saçıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde, başıboş sokak köpeklerinin sürüler halinde dolaşması, vatandaşlar arasında tedirginlik yaratıyor.

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde görülen köpekler, mahalle aralarında ve okul çevrelerinde sıkça rastlanıyor; bu durum, köy sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Vatandaşların endişesi

Birçok vatandaş sokağa çıkmaktan çekindiğini; veliler ise çocuklarını okula gönderirken endişe yaşadıklarını belirtiyor. Vatandaşlar, zaman zaman köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini ve bunun ciddi bir güvenlik sorunu haline geldiğini söylüyor.

Beklenen önlemler

Köy sakinleri, yetkililerden hem hayvanların korunacağı hem de insanların güvenliğinin sağlanacağı kalıcı çözümler talep ediyor. Mehmet Şakir Oruçlu, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması, kısırlaştırma çalışmalarının artırılması ve barınak imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve yetkililerin soruna duyarsız kalmamasını istedi. Oruçlu, bir an önce önlem alınmasını talep etti.

