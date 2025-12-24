DOLAR
ADIMEK'in 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' Sergisi Adıyaman'da Açıldı

ADIMEK kursiyerlerinin el emeği eserleri 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' sergisinde sergilendi; Başkan Abdurrahman Tutdere açılışta gelecek için umut mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:59
ADIMEK'in 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' Sergisi Kapılarını Açtı

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi (ADIMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği eserler, 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' adlı sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Belediye tarafından kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülen eğitim çalışmalarının ürünü olan el emeği göz nuru ürünler, görkemli bir açılışla sergilendi.

Açılış Töreni ve Gösteri

Açılış törenine Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yöresel kıyafetli çocukların müzik eşliğinde sunduğu çiğköfte yoğurma gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Başkan Tutdere'nin Mesajı

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın her geçen gün daha dirençli ve modern bir kent haline geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Belediye olarak şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Gün geçtikçe iyileşiyor, çocuklarımız ve halkımız için daha güzel bir Adıyaman’ı hep beraber inşa ediyoruz. Zor günler geride kalıyor; artık geleceğe tüm farklılıklarımızla ve umutla bakıyoruz. 2026 yılının, sorunlarını büyük ölçüde aşmış bir Adıyaman’ın yılı olacağına inanıyorum. Bir taraftan altyapı seferberliği yürütürken, diğer taraftan halkımızı kültür ve sanatla buluşturuyoruz. ‘Halkın belediyesi’ olarak her platformda vatandaşımızla iç içe olmak en büyük mutluluğumuz. Bugün burada sadece bir sergi değil, büyük bir felsefeyi ve emeği görüyoruz. Kadınların ne kadar üretken ve büyük bir güç olduğunun en somut kanıtı bu stantlardır

Sergi, ADIMEK usta öğreticileri ve kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerle ziyaretçilere açık olup, kadınların üretkenliğini ve yerel kültürün güçlenmesini ön plana çıkarıyor.

