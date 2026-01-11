Adıyaman Besni'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı

Adıyaman Besni'de kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi; yetkililer sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:24
Adıyaman’ın Besni ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, giderek etkisini artırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji verilerine göre devam etmesi beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde başladıktan sonra özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere kısa sürede etkili oldu. Yağışla birlikte ilçe genelinde beyaz örtü oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sabah saatlerinde ise yoğun sis ile birlikte kar yağışının etkisini artırdığı gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bildirildi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve sis riskine karşı dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

