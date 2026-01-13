Adıyaman Çelikhan'da Yoğun Kar: İçme Suyunda Elektrik Arızası ve Kesinti Riski

Yoğun kar yağışı, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kentin su ihtiyacını karşılayan içme suyu kuyularının elektrik hatlarında arızaya yol açtı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle su depolarındaki seviyelerin düştüğü ve bu durumun şehir genelinde yer yer plansız su kesintilerine yol açabileceği bildirildi.

Arızanın giderilmesi için Adıyaman Belediyesi fen işleri ekipleri bölgeye sevk edildi; ekiplerin saha çalışmaları devam ediyor.

Belediye yetkilileri şu ifadeleri kullandı: "Çelikhan ilçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle içme suyu kuyularımızın elektrik hatlarında arıza meydana gelmiş, bu durum depolarımızdaki su seviyelerini düşürmüştür. Yer yer yaşanabilecek plansız kesintiler nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler; ekiplerimizin sahada aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sırasında gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz"

Zorlu mevsim şartlarına ve ulaşım güçlüklerine rağmen ekipler, su kuyularındaki enerji akışını yeniden sağlamak için sahada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

