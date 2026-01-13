Haliliye'de Yerli Üretim Dönemi: Belediye Atölyeleri Hizmete Hız Veriyor

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat’ın "Üreten Belediye" vizyonuyla atölyelerinde park donatıları, aydınlatma ve bakım işlerini üreterek maliyet ve erişim süresini kısaltıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:54
Haliliye'de Yerli Üretim Dönemi: Belediye Atölyeleri Hizmete Hız Veriyor

Haliliye'de Yerli Üretim Dönemi Sürüyor

Haliliye Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması hedefiyle kendi atölyelerinde yürüttüğü üretim ve onarım faaliyetleriyle belediye hizmetlerinde tam kapasite yerli yönetim dönemini sürdürüyor.

"Üreten Belediye" anlayışıyla maliyet ve erişim süresinde azalma

Başkan Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen "Üreten Belediye" anlayışı kapsamında, maliyetleri kontrol altında tutmak ve hizmet süreçlerini hızlandırmak amacıyla belediyenin üretim altyapısı güçlendiriliyor.

Atölyeler Şefliği: Metal, ahşap ve elektronik üretim merkezi

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Atölyeler Şefliği çatısı altında faaliyet gösteren ekipler; Metal-İş, Boyama ve Ahşap Atölyeleri ile park ve yeşil alanların donatı elemanlarını tasarımdan montaja hazır hale getiriyor. Parklarda kullanılan banklar, kamelyalar ve diğer dekoratif üniteler; kaynak, tasarım ve boyama aşamalarından geçerek halkın kullanımına sunuluyor. Bu yerli üretim modeli hem piyasa şartlarına göre maliyet avantajı sağlıyor hem de vatandaşın hizmete erişim süresini kısaltıyor.

Aydınlatma ve saha ekipmanlarında bakım-onarım

Elektrik ve Elektronik Atölyesi, park ve bahçelerdeki aydınlatma sistemlerinin modernizasyonunu ve bakım-onarımını üstleniyor. Ekipler mevcut sistemleri yenileyerek sosyal alanların gece güvenliğini ve estetiğini artırıyor.

Ayrıca benzinli motorların periyodik bakımlarının yapıldığı atölyede gerçekleştirilen çalışmalarda, saha operasyonlarında kullanılan araç ve ekipmanların kullanım ömrü en üst seviyeye çıkarılıyor. Arızaların kurum bünyesinde giderilmesiyle hizmet aksaklıklarının önüne geçiliyor ve araç filosunun verimliliği korunuyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, belediyenin kendi kaynaklarını üretim gücüne dönüştürerek ekonomik tasarruf sağlamayı ve aynı zamanda hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

HALİLİYE’DE YERLİ ÜRETİM DÖNEMİ SÜRÜYOR

HALİLİYE’DE YERLİ ÜRETİM DÖNEMİ SÜRÜYOR

HALİLİYE’DE YERLİ ÜRETİM DÖNEMİ SÜRÜYOR

