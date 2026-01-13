Türkeli'de Umre Adayları Dualarla Uğurlandı
Merkez Cami'de manevi dolu uğurlama
Sinop’un Türkeli ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek umre adayları dualarla uğurlandı.
Uğurlama programı, Türkeli Merkez Cami İmam Hatibi Bekir Yılmaz koordinesinde gerçekleştirildi. Merkez Cami’de düzenlenen törende manevi ve duygu dolu anlar yaşandı.
Samimi bir atmosferde yapılan programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, umrenin önemine değinerek adaylara hayırlı yolculuklar diledi. Dr. Göncü, "Sağlıkla gidip gelmelerini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yapılan dualar ve helalleşmenin ardından umre adayları, yakınlarının iyi dilekleri eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
