Türkeli'de Umre Adayları Dualarla Uğurlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Merkez Cami'de düzenlenen uğurlama programında umre adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:28
Türkeli'de Umre Adayları Dualarla Uğurlandı

Türkeli'de Umre Adayları Dualarla Uğurlandı

Merkez Cami'de manevi dolu uğurlama

Sinop’un Türkeli ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek umre adayları dualarla uğurlandı.

Uğurlama programı, Türkeli Merkez Cami İmam Hatibi Bekir Yılmaz koordinesinde gerçekleştirildi. Merkez Cami’de düzenlenen törende manevi ve duygu dolu anlar yaşandı.

Samimi bir atmosferde yapılan programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, umrenin önemine değinerek adaylara hayırlı yolculuklar diledi. Dr. Göncü, "Sağlıkla gidip gelmelerini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan dualar ve helalleşmenin ardından umre adayları, yakınlarının iyi dilekleri eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

TÜRKELİ'DE UMRE ADAYLARI DUALARLA UĞURLANDI TÜRKELİ MERKEZ CAMİ İMAM HATİBİ BEKİR YILMAZ...

TÜRKELİ'DE UMRE ADAYLARI DUALARLA UĞURLANDI TÜRKELİ MERKEZ CAMİ İMAM HATİBİ BEKİR YILMAZ KOORDİNESİNDE, UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK UMRE ADAYLARI İÇİN UĞURLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. MERKEZ CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA MANEVİ VE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI.

TÜRKELİ'DE UMRE ADAYLARI DUALARLA UĞURLANDI TÜRKELİ MERKEZ CAMİ İMAM HATİBİ BEKİR YILMAZ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat EDAŞ Tunceli'de: 130 Personel ve 50 Araçla Elektrik Kesintilerine Karşı Sahada
2
Nilüfer Paneli: Pahalılık Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor
3
Mersin'de Dolu Şoku: Kent Merkezi Beyaza Büründü
4
Karasu'da Korkutan Kıyı Erozyonu: Karadeniz 50 Metre İçeri Girdi
5
Kula Dokumacılar Odası'nda Başkan Ercan Yıldırım 14 Oy Farkla Güven Tazeledi
6
DPÜ Rektörü Kızıltoprak, 10 Ocak'ta Gazetecilerle Buluştu — Kütahya
7
Bolu'da Kar Mağduru Yılkı Atları Belediye Ekipleri Tarafından Beslendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları