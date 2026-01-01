Adıyaman'da 2026'nın İlk Bebeği 'Rüya' Doğdu

Doğum Detayları

Adıyaman'da 2026 yılının ilk bebeği, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen 'Rüya' oldu.

Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocukları olan Rüya, 2026 yılının ilk dakikalarında, saat 00.05'te doğdu.

Doğum, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Solmaz, anne ve bebeğini serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Solmaz, hastanın sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştuğunu belirtti.

Aileden İlk Açıklama

Anne Gamze Bozkurt, "Tarif edilemeyecek kadar güzel mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluğum. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum, çok heyecanlıyım. Çok şükür sağlıkla geldi" sözleriyle duygularını paylaştı.

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise çok mutlu olduklarını belirterek bu duygunun tarifsiz olduğunu ifade etti.

ADIYAMAN’DA, 2026 YILININ İLK BEBEĞİ RÜYA BOZKURT OLDU.