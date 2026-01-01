DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.772.142,35 -0,18%

Adıyaman'da 2026'nın İlk Bebeği 'Rüya' Doğdu

Adıyaman'da 2026 yılının ilk bebeği, Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin kızı 'Rüya', 3 kilo 350 gram olarak saat 00.05'te dünyaya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:33
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:51
Adıyaman'da 2026'nın İlk Bebeği 'Rüya' Doğdu

Adıyaman'da 2026'nın İlk Bebeği 'Rüya' Doğdu

Doğum Detayları

Adıyaman'da 2026 yılının ilk bebeği, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen 'Rüya' oldu.

Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocukları olan Rüya, 2026 yılının ilk dakikalarında, saat 00.05'te doğdu.

Doğum, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Solmaz, anne ve bebeğini serviste ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Solmaz, hastanın sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştuğunu belirtti.

Aileden İlk Açıklama

Anne Gamze Bozkurt, "Tarif edilemeyecek kadar güzel mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluğum. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum, çok heyecanlıyım. Çok şükür sağlıkla geldi" sözleriyle duygularını paylaştı.

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise çok mutlu olduklarını belirterek bu duygunun tarifsiz olduğunu ifade etti.

ADIYAMAN’DA, 2026 YILININ İLK BEBEĞİ RÜYA BOZKURT OLDU.

ADIYAMAN’DA, 2026 YILININ İLK BEBEĞİ RÜYA BOZKURT OLDU.

ADIYAMAN’DA, 2026 YILININ İLK BEBEĞİ RÜYA BOZKURT OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi
2
Sinop'ta Yeni Yılın İlk Bebeği: Eren’e Altın
3
Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri
4
Çorum'da Şehitlikte Yılbaşı: Şehit Aileleri Dualarla Yeni Yıla Girdi
5
İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü
6
Bingöl'de 2026'nın İlk Bebeği Mihrişah Doğdu — 3 kilo 200 gram
7
Tunceli Valisi’nin Yılbaşı Ziyareti: Güvenlik Kulesinde Duygusal Aile Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları