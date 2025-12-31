Kastamonu İhsangazi'de Çocuklar Poşetlerle Kar Keyfi Yaşadı
Yüksek rakımlarda devam eden kar yağışı miniklere eğlence sundu
Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ara ara devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından bölgede karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Yağışın devam ettiği İhsangazi ilçesinde, kar yağışını fırsat bilen çocuklar poşetlerle kayarak eğlendi. Kar yağışına aldırış etmeyen çocuklar, kayarak çok eğlendiklerini söyledi.
