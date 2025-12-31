DOLAR
Kastamonu İhsangazi'de Çocuklar Poşetlerle Kar Keyfi Yaşadı

Kastamonu'nun yüksek rakımlarında devam eden kar yağışında İhsangazi'de çocuklar poşetlerle kayarak eğlendi; karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:45
Yüksek rakımlarda devam eden kar yağışı miniklere eğlence sundu

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ara ara devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından bölgede karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Yağışın devam ettiği İhsangazi ilçesinde, kar yağışını fırsat bilen çocuklar poşetlerle kayarak eğlendi. Kar yağışına aldırış etmeyen çocuklar, kayarak çok eğlendiklerini söyledi.

