BEUN Rektörü Özölçer: Hedefimiz kalite ve araştırma odaklı üniversite

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer: "Hedefimiz kalite, çekici ve araştırma odaklı bir üniversite"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) ziyaretinde üniversitenin akademik hedefleri, kampüs yatırımları ve sağlık alanındaki büyük projeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Eğitim ve kalite vizyonu

Özölçer, üniversitelerin net hedeflerle gelişebileceğini belirterek, "Üniversitemizi mecburen tercih edilen değil, isteyerek gelinen bir kurum hâline getirmek istiyoruz" dedi. Araştırma odaklı bir yapı kurma kararlılığını vurgularken, "Araştırma üniversitesi kategorisine girmesek bile izleme listesinde yer almak istiyoruz. Üniversiteler yıllarla gelişir. Önemli olan doğru yönde ilerlemektir" ifadelerini kullandı.

YÖK'ün ikinci öğretimleri kapatması ve kontenjan azaltımını kalite odaklı bir adım olarak değerlendiren Özölçer, üniversitelerin nicelikten çok niteliğe yönelmesi gerektiğini söyledi.

Kampüs ve fiziki altyapı çalışmaları

BEUN'un 13 kampüsü ve 112 binası bulunduğunu hatırlatan Özölçer, göreve geldiklerinde kampüslerin büyük bölümünün ciddi fiziki sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Çatı onarımlarından boya-badana işlerine, tuvalet düzenlemelerinden doğal gaz dönüşümüne kadar geniş kapsamlı yenileme çalışmaları yürütüldüğünü ve "Önce yaşanabilir kampüsler oluşturduk. Fiziki ortam olmadan akademik motivasyon olmaz" dedi.

Doğal gaz altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını, Ereğli Kepez'deki son binanın da kısa süre içinde doğal gaza geçeceğini belirten Özölçer, dönüşümün maliyetleri düşürdüğünü ve konforu artırdığını vurguladı.

Sağlıkta bölgesel güç: BEUN Hastanesi

Özölçer, BEUN Hastanesi’nin Batı Karadeniz’in en güçlü sağlık merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek onkoloji, radyoterapi, kemik iliği nakli, bypass ve aort diseksiyonu gibi ileri tedavilerin artık Zonguldak’ta yapıldığını söyledi: "Hastalarımızın Ankara’ya, Kocaeli’ye gitmesine gerek kalmıyor".

Bu yıl yapılan yatırımlara dikkat çekerek, yalnızca radyoterapi cihazı için 150 milyon liralık alım yapıldığını açıkladı. Onkoloji servisinin güçlendirildiğini, diş hekimliğinde en az 30 yeni ünite kazandırıldığını ve yeni poliklinik binasının yakında hizmete gireceğini belirtti.

Yoğun bakım yatak sayısının artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü, hastanenin şu an %92 doluluk oranıyla hizmet verdiğini söyledi. Ameliyathane sayısının artırılması ve hasta odalarının tek veya iki kişilik hâle getirilmesi için planlamalar yapıldığını kaydetti.

Bazı tıbbi işlemlerde SGK ödemelerinin yetersiz kaldığını ancak hastalardan ek ücret alınmadığını vurgulayan Özölçer, "Hastalar mağdur olmasın diye üniversite olarak kendi gelirimizden karşılıyoruz" dedi.

Akademik kadro, yeni bölümler ve ilçelere odak

Akademik kadronun gençleştirilmesine önem verildiğini belirten Özölçer, yayın sayıları ve ameliyat kapasitesinin arttığını, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Çaycuma, Devrek, Ereğli, Alaplı ve diğer ilçe kampüslerine özel önem verdiklerini söyleyen Özölçer, sivil havacılık, gastronomi, pastacılık ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda yeni bölümler açmayı hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası öğrenci hedefi ve öğrenci yaşamı

Uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık 1.800 olduğunu belirten Özölçer, hedeflerinin kaliteyi gözeterek bu sayıyı 3.000 civarında tutmak olduğunu söyledi: "Sayısal artış değil, nitelikli öğrenci istiyoruz".

Öğrenci tercihinde şehrin rolüne dikkat çeken Özölçer, Zonguldak’ın öğrenci dostu bir şehir olması gerektiğini belirtti; barınma, kira seviyeleri, sosyal yaşam ve halkın öğrencilere yaklaşımının tercihleri doğrudan etkilediğini vurguladı: "Öğrenci ‘İyi ki Zonguldak’ta okudum’ demeli".

Kapanış: Bölgesel ortak değer ve sahiplenme çağrısı

Ziyaret sırasında Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Özölçer’e teşekkür etti.

Konuşmasını üniversitenin Zonguldak ve Batı Karadeniz için ortak bir değer olduğunun altını çizerek bitiren Özölçer, "Herkesin bu kuruma sahip çıkması gerekiyor. Hedefimiz kaliteyi artırmak ve geleceğe güçlü bir üniversite bırakmak" ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÖZÖLÇER, GAZETECİLER CEMİYETİ (ZGC) ZİYARETİNDE ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK HEDEFLERİNDEN KAMPÜS YATIRIMLARINA, SAĞLIK ALANINDAKİ DEV PROJELERDEN ÖĞRENCİ YAŞAMINA KADAR BİRÇOK KONUDA KAPSAMLI AÇIKLAMALARDA BULUNDU. ÖZÖLÇER, "ÜNİVERSİTEMİZİ MECBUREN TERCİH EDİLEN DEĞİL, İSTEYEREK GELİNEN BİR KURUM HÂLİNE GETİRMEK İSTİYORUZ" DEDİ.