Sağanak Sonrası Mersin'de Deliçay'a Uçan Araçtan Sürücü Kurtarıldı

Mersin'de Deliçay'a düşen araçtan çıkan M.İ., itfaiye dalgıç ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle paletli iş makinesi desteğiyle kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:10
Olayın ayrıntıları ve kurtarma çalışması

Mersin'de etkili olan sağanak yağış sonrası, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Deliçay mevkiinde bir kaza meydana geldi. Sürücü M.İ., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracının Deliçay'daki akan suya düşmesine neden oldu.

Kaza sonrası sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı; ancak çaydaki akıntının şiddeti nedeniyle güvenli bir noktaya ulaşamayarak mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonuyla Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan su altı ve su üstü arama kurtarma dalgıç ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle koordineli ve titiz bir müdahale gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu M.İ., bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

