Zonguldak'ta heyelan: Kayalar iki evin üzerine düştü

Zonguldak'ta Merkez Terakki Mahallesi Hacıbaba Sokak'ta yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları iki evin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak evlerin çatı ve duvar kısımlarında maddi hasar oluştu.

Olay yeri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki taşlık ve topraklık alanda zeminin yumuşaması sonucu kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi aşağıdaki evlere düştü. Gürültüyle dışarı çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede kayan kütlenin evlerin çatılarına ve arka cephelerine zarar verdiği, ancak evlerin içinde hayati tehlike oluşturacak bir yıkım olmadığı tespit edildi.

Sakinlerin anlattıkları

Olay anını anlatan ev sakini Cemile Zilifli, yaşadıklarını şöyle özetledi: "Yukarıdan bir gürültü geldi, evde çok korktum. Dışarı çıktığımda komşunun duvarıyla birlikte toprakların evin arkasına geldiğini gördüm. Belediye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Heyelan evin içine girmemiş, arkadaki boşluğa dolmuş. Evimizin içinde şu an bir zarar yok ama korktuk. Oğullarım, torunum ve ailemle birlikte 5 kişi yaşıyoruz." Zilifli, iki katlı evlerinin arka kısmına toprak yığıldığını belirtti.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü inceleme ve risk analiz çalışmaları sürüyor. Heyelanın meydana geldiği alan güvenlik amacıyla branda ile kapatıldı.

