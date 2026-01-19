Adıyaman'da Asayiş Değerlendirme: 1 Ayda 406 Yakalama, Çok Sayıda Ele Geçirme

Adıyaman'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman'da gerçekleştirilen Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz katıldı. Toplantıda Vali Varol, son 1 aylık döneme ilişkin yürütülen güvenlik çalışmaları ve elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Yürütülen uygulamalar ve denetimler

Vali Varol, kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalar hakkında detayları verdi. Buna göre son 1 ayda 30 park, bahçe ve motosiklet uygulaması, 30 konteyner kent ve çevresi uygulaması, 30 kız yurtları uygulaması ve 30 okul önü ile çevreleri uygulaması icra edildi. Yılbaşı tedbirleri kapsamında 20 düzensiz göç uygulaması, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18 NARKO alan uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca kent genelinde 3 yol kontrol ve şok uygulaması, 3 düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması, trafik ve asayiş denetimleri kapsamında 2 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması, 2 bölgesel güven ve huzur uygulaması, 2 Türkiye kaçak/sahte alkollü içki uygulaması ve 2 huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı. Bunun yanında 1 güven ve huzur uygulaması, 1 hassas yerler uygulaması, 1 yılbaşı öncesi tedbiri uygulaması ve 1 yılbaşı günü tedbiri uygulaması da gerçekleştirildi.

Yakalamalar ve giriş-çıkış kontrolleri

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 127'si hapis cezası olmak üzere toplam 406 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Varol, il giriş-çıkış uygulama noktalarında 22.681 kişinin sorgulandığını ve 3.568 aracın denetlendiğini bildirdi. Bu denetimlerde 37 şahıs (aranan, yoklama kaçağı, bakaya) yakalandı. Birimlerin diğer denetim ve uygulamalarında toplam 447.434 kişinin sorgulandığı ifade edildi.

Ele geçirilen suç unsurları

Son bir aylık süreçte yürütülen operasyon ve uygulamalarda ele geçirilenler şöyle açıklandı: 342 adet mermi, 21 adet farklı marka ve çapta tüfek, 14 adet kesici-delici alet, 11 adet farklı marka ve çapta tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parçalar.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ele geçirilenler: 3.214 gram esrar, 1.533 gram bonzai, 766 gram metamfetamin, 504 adet sentetik ecza hap, 5,80 gram eroin, 8 adet ecstasy, 1 adet captagon ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı.

Bunların dışında 159 adet kaçak emtia, 104 litre kaçak içki, 40 adet tarihi eser, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 9 adet muhtelif kazı malzemesi ve 7 adet sahte belge ele geçirildi.

Olaylar ve aydınlatma oranı

Asayiş Şube Müdürlüğü verilerine göre il genelinde son 1 ayda 799 olay meydana geldi; bunların 752'si aydınlatıldı ve aydınlatma oranı %94,1 oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda (yaralama, öldürme, tehdit, hakaret vb.) 378 olaydan 373'ü aydınlatıldı, olaylara karıştığı tespit edilen 509 şüpheli yakalandı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 159 olaydan 119'u aydınlatıldı ve 126 şüpheli yakalandı.

Terör, KOM ve Narkotik faaliyetleri

Terörle mücadele kapsamında TEM Şube Müdürlüğü son 1 ayda 15 olay tespit ederek %100 aydınlatma sağladığını bildirdi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26-31 Aralık 2025 tarihlerinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 25 kişiye adli ve idari işlem uygulanmış, işlemler sonucunda 6 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve 13 kişinin idari işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere süreç başlatıldı.

KOM Şube Müdürlüğü son 1 ayda 39 olay kaydetti ve aydınlatma oranını %100 olarak aktardı. Bu çerçevede 13 Ocak 2026 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 22 kişi gözaltına alındı; şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Narkotik Şube Müdürlüğü ise son 1 ayda 145 olay tespit ederek %100 aydınlatma sağladığını ve şehirlerarası otobüsle seyahat eden bir şahıstan 3.056 gram skunk esrar ele geçirildiğini, gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Siber suçlar ve göçmen kaçakçılığı

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 ayda 19 olay yaşandı; bunlardan 10'u aydınlatıldı, 9 olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 94 araştırma raporu hazırlandı. Suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında yaklaşık 3.127 öğrenci ve öğretmene yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede son 1 ayda 16 yabancı uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildiği, 4 yabancı uyruklu şahsın geri gönderme merkezine sevk edildiği bildirildi. 6458 sayılı Kanun kapsamında 217 yabancı uyruklu şahsa "Yol izin belgesi olmadan seyahat etmek" suçundan toplam 2.838.940 TL idari yaptırım uygulandı.

Trafik denetimleri ve okul servisleri

Trafik akışı ve denetimlerine ilişkin açıklamada, 84.682 araç ve 5.019 motosikletin kontrol edildiği, 11.760 araç ve motosiklete, 1.542 sürücüye işlem yapıldığı, 839 aracın trafikten men edildiği ve toplam 46.211.589 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl merkezinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis denetimlerinde 809 okul servis aracı ve şoförü denetlendi; 45 okul servisine toplam 104.145 TL idari para cezası uygulandı.

Vali Varol, Adıyaman'ın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada kararlılıkla çalıştığını vurguladı ve vatandaşları şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmaya çağırdı.

