Adıyaman'da ASKİM'den Kapsamlı Altyapı Temizliği: 6 Ekip, 27 Personel

Adıyaman'da ASKİM'den Kapsamlı Altyapı Temizliği

Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından muhtemel su taşkınlarını önlemek amacıyla kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattı.

Çalışmanın kapsamı

ASKİM bünyesindeki 6 ekip, şehir genelindeki yağmur suyu ızgaralarını titizlikle temizleyerek, 27 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının ardından gelen şiddetli sağanaklarla birlikte, yağmur suyu ızgaralarında biriken çamur ve atıklar ekipler tarafından arındırılıyor.

Hedef ve öncelikler

Çalışmaların amacı, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmamasıdır. Bulvar, cadde ve sokaklardaki tüm ızgaralar tek tek kontrol edilerek altyapı sisteminin tam kapasiteyle çalışması sağlanıyor. Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlere öncelik verilirken, çalışmaların kentin tamamında sürdürüleceği bildirildi.

