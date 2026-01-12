Afyonkarahisar'da Kar Etkili: Köy Yolları Açık Tutuluyor

Afyonkarahisar'da yüksek kesimlerde kar yağışı

Ekipler köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai yapıyor

Afyonkarahisar’da meteorolojinin uyarısının ardından beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Yağış, özellikle Şuhut ve Dinar ilçelerinde etkili oldu.

Yağış sonrası, rakımı yüksek bölgelerdeki köy ve belde yollarının açık kalması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle sahaya çıktı. Ekipler, kar küreme çalışmalarının yanı sıra yollarda tuzlama da yaptı.

Yetkililer, kent genelinde kapalı yolun bulunmadığını bildirdi. Meteorolojik verilere göre kar yağışının gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

