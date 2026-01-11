Samsun'da Kuvvetli Kar Alarmı: 12-13 Ocak 2026 Uyarısı

Samsun'da Kuvvetli Kar Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kara döneceği bildirildi.

Uyarının detayları

Açıklamaya göre 12 Ocak Pazartesi günü özellikle iç kesimlerde kar yağışının kuvvetli olacağı, kar örtüsünün 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca yüksek kar örtüsüne eğilimli bölgelerde çığ riski bulunduğu vurgulandı ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Uyarının 12 Ocak 2026 saat 00.00’dan 13 Ocak 2026 saat 12.00’ye kadar geçerli olduğu belirtildi.

Etki alanı ve tavsiye

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında Samsun'un yanı sıra Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri de bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

