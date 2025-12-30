Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak ve uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Vali Yardımcısı Emine Karataş ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Toplantıda il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların birlikte aşılması ve kadınlar için daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturulmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Vali Osman Varol'un Açıklaması

Vali Osman Varol, toplantının açılışında kadının toplumdaki eşsiz yerine vurgu yaparak, kadim medeniyetimizin kadınlara verdiği değerin altını çizdi. Vali Varol şöyle dedi: "Kadim medeniyetimiz; aileyi ayakta tutan, toplumu güçlü kılan ve hayatımıza yön veren değerlerle doludur. Türk toplumunda kadın, yalnızca ailenin değil, insanlığın da temel direğidir. Sevginin, merhametin ve fedakârlığın en güçlü temsilcisidir. Kadına yönelik şiddetin temelinde, ne yazık ki bu değerlerin yeterince benimsenmemesi yatmaktadır. Bizler, tüm kamu kurumlarımız ve toplumun her kesimiyle el ele vererek, ‘şiddete sıfır tolerans’ anlayışıyla kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, kadının mutlu, güvende ve huzurlu olmadığı bir dünyada gerçek mutluluktan söz etmek mümkün değildir".

Toplantı, ortak sorumluluk bilinciyle atılacak adımların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

