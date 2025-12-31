DOLAR
Adıyaman'da Kar Nedeniyle 80 Köy ve Mezraya Ulaşılamıyor

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 80 köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor; ekipler yolları açmak için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:21
Adıyaman kent merkezi ve ilçelerde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezranın yolları kapandı. Yetkililer, 80 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Merkez ilçede ulaşım kesilen köyler

Adıyaman merkeze bağlı Ağaçkonak, Varlık, Sarıkaya, Kavak, Çatalağaç, Doğanlı, Aksu, Kır, Ağikan, Taşgedik, Akpınar, Akdere, Işıklı, Damlıca, Akyazı, Atakent, Battalhöyük, Bebek, Çamgazi, Doyran, Durak, Malpınarı, Elmacık, Ekinci, Ilıcak, Gümüşkaya, Ağcin, Kayalı, Yayladam, Üçdirek, Uğurca, Külafhöyük, Kuyulu ve Kızılcahöyük köyleri ile bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Tut ilçesi

Tut ilçesinde ise Kaşlıca, Tepecik, Köseli, Akçatepe, Yeşilyurt, Çamlıca, Çğütlü, Havutlu, Ünlüce, Noyundere, Çiftlik, Meryemuşağı ve Bulanık köyleri ile mezralarına ulaşım yapılamıyor.

Sincik, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde kesintiler

Sincik ilçesine bağlı Serince, Balkaya, Aksu, Çat, Geçitli, Sakız, Taşkale, Arıkonak köylerine ulaşım verilemiyor. Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi ile Hamzalar, Meydan, Cankara, Yaylacık, Örenli, Yukarı karakuyu, Karabahşı, Aktoprak, Savran, Çataltepe, Yaylacık, Hacılar, Kalemkaş Köyler, Yukarınasırlı, Aşağınasırlı ve Gedikli köyleri ile bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor. Kahta ilçesine bağlı Eskikahta, Damlacık, Sırakaya, Kayadibi, Yolaltı, Kavaklı, Ekinci, Erikli ve Bozpınar köyü ile bu köylere bağlı mezralara ulaşım da kesilmiş durumda.

Yolları açma çalışmaları için ilgili birimlerin çalışmalara başladığı, ekiplerin kar küreme ve güvenlik çalışmaları yürüttüğü bildirildi. Vatandaşların güvenliği için yetkililer gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

