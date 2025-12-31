DOLAR
Türk Kızılay Vezirköprü'de 88 Öğrenciye Kışlık Giysi Dağıttı

Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi, Kabalı İlk ve Ortaokulu'nda 88 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:49
Türk Kızılay Vezirköprü'de 88 öğrenciye kış yardımı

Kabalı İlk ve Ortaokulu'nda kışlık giysi ve ayakkabı dağıtımı yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte eğitim gören 88 öğrenciye kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Dağıtım programı Kabalı İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ile Kızılay yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu etkinlikte, Bu soğuk kış günlerinde öğrencilerimize bir nebze destek olabilmek bizi mutlu ediyor. Bugün Kabalı’da eğitim gören öğrencilerimizin tamamına kışlık hediyelerini teslim ettik dedi.

Etkinlik, öğrencilerin kış aylarına hazırlanmasına katkı sağlarken, yerel düzeyde yürütülen sosyal dayanışma çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdi.

