Aydın Büyükşehir 10 ilçede defin hizmetlerini devralıyor (1 Ocak 2026)

Aydın Büyükşehir Belediyesi, meclis kararıyla 10 ilçede mezarlık ve defin hizmetlerini 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren üstlenecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:53
Aydın Büyükşehir 10 ilçede mezarlık ve defin hizmetlerini üstleniyor

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, 10 ilçedeki mezarlık ve defin hizmetleri 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Bozdoğan, Çine, Didim, Efeler, Germencik, Karacasu, Koçarlı, Kuşadası, Kuyucak ve Nazilli ilçelerindeki mezarlık ve defin işlemleri, haber metninde yer alan ifadelere göre yarından itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Belediye açıklaması ve iletişim

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren 10 ilçemizde defin hizmetleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilecektir. Defin Hizmet Ofislerimizden ve 444 40 09 ile 188 telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz" denildi.

İletişim: 444 40 09 / 188

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

