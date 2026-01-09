Kırıkkale ve Çorum'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hasara Neden Oldu

Kırıkkale ve Çorum’da gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, çatı sökülmesi, iş yeri camı kırılması ve trafik aksamalarına yol açtı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 01:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 01:59
Kırıkkale ve Çorum'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hasara Neden Oldu

Kırıkkale ve Çorum'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hasara Neden Oldu

Gece etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Kırıkkale ve Çorum’da gece saatlerinde etkili olan yağmur ve kuvvetli rüzgar, kentlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum’un Alaca ilçesinde kuvvetini artıran rüzgar nedeniyle bir evin çelik profilden yapılmış çatısı yerinden sökülerek yola savruldu. Çorum Caddesi’nde bir markete ait meşrubat dolabının kapağı rüzgarın etkisiyle yola savrulurken, aynı bölgede bulunan bir iş yerinin camı kırıldı. Rüzgar nedeniyle bazı çöp konteynerlerinin de devrildiği görüldü.

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bir halı sahanın üzerindeki branda yırtıldı ve maddi hasar meydana geldi. Kırıkkale–Yozgat kara yolunda ise rüzgarın savurduğu otlar ulaşımı kısa süreli aksattı. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir araçta maddi hasar oluştu.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolu temizleyerek trafiği yeniden ulaşıma açtı.

YERE DÜŞEN KONTEYNERDEN GÖRÜNTÜ

YERE DÜŞEN KONTEYNERDEN GÖRÜNTÜ

İŞ YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünal Akdoğan Yeniden Seçildi: Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası
2
Kırıkkale ve Çorum'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hasara Neden Oldu
3
Antalya Manavgat’ta Hortum: Evlerin Çatısı Uçtu, Seralar Yerle Bir
4
Samsun'da Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
5
Zonguldak’ta 2026 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı — Yatırımlarda Son Durum
6
Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması
7
Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları