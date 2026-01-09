Kırıkkale ve Çorum'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hasara Neden Oldu

Gece etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Kırıkkale ve Çorum’da gece saatlerinde etkili olan yağmur ve kuvvetli rüzgar, kentlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum’un Alaca ilçesinde kuvvetini artıran rüzgar nedeniyle bir evin çelik profilden yapılmış çatısı yerinden sökülerek yola savruldu. Çorum Caddesi’nde bir markete ait meşrubat dolabının kapağı rüzgarın etkisiyle yola savrulurken, aynı bölgede bulunan bir iş yerinin camı kırıldı. Rüzgar nedeniyle bazı çöp konteynerlerinin de devrildiği görüldü.

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bir halı sahanın üzerindeki branda yırtıldı ve maddi hasar meydana geldi. Kırıkkale–Yozgat kara yolunda ise rüzgarın savurduğu otlar ulaşımı kısa süreli aksattı. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir araçta maddi hasar oluştu.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolu temizleyerek trafiği yeniden ulaşıma açtı.

YERE DÜŞEN KONTEYNERDEN GÖRÜNTÜ