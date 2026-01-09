Antalya Manavgat'ta Hortum Dehşeti: Seralar Yerle Bir, Evlerin Çatısı Uçtu

Antalya Manavgat'ta hortum dehşeti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar ve Sülek Mahalleleri'nde seralara ve evlere büyük hasar verdi. Hortum, havaya savurduğu otomobilin ters dönmesine neden oldu; araç savrulması sırasında 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı.

Hasar ve yaralanma

Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolunun üst kısmında etkili olan hortum, özellikle Sülek Mahallesinde yoğun hasara yol açtı. Hortum, çok sayıda serayı yerle bir ederken, büyük bölümü Sülek olmak üzere 5-6 evin çatısını uçurdu ve geçtiği güzergahta ağaçları kökünden söktü.

Sülek Mahallesi'nde evin önünde park halindeki FİAT marka otomobil yaklaşık 4 metre savrularak bir traktörün üzerine fırladı. Savrulma sırasında yaralanan 20 yaşındaki Sude Kiraz, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Müdahale ekipleri ve incelemeler

İhbar üzerine Sülek Mahallesi'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sülek ve Karacalar Mahalleleri'nde incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ve araçları etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, bazı seraları gezip zarar tespiti yaptı.

Muhtarların açıklamaları

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu köylerindeki zarar hakkında, "Ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda uçan çatıları, yıkılan ağaçları ve ters dönen aracı gördük. Hayvan ahırlarının duvarları yıkıldı. Hayvanlar sağlam kalan ahırlara aktarıldı" dedi.

Karacalar Muhtarı Şevket Kaplan ise hortumun Akseki yol ayrımından köylerine doğru geldiğini belirterek, "Evimde otururken bir uğultuyla dışarı çıktım ve sesin hızla uzaklaştığını duydum. Köy içerisinde bazı evlerin çatısı uçtu. Aşağıda çok sayıda sera zarar gördü" diye konuştu.

