Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Mağduriyeti: Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

Adıyaman'da yerinde dönüşüm projelerindeki gecikme ve duraksamalar depremzedeleri mağdur etti; vatandaşlar idari ve hukuki inceleme talep ediyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:44
Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Mağduriyeti: Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Mağduriyeti: Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Adıyaman Merkezde, yerinde dönüşüm projelerindeki gecikme ve duraksamalar nedeniyle depremzede vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Vatandaşlar İl Müdürlüğü Önünde Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, yapılan açıklamada yerinde dönüşüm uygulamalarının devlet ve vatandaşın ortak iradesiyle hayata geçirildiğini hatırlatarak, amaçlarının depremzedelerin kendi yaşam alanlarında güvenli konutlara kavuşması olduğunu vurguladı.

İddialar: Taahhütler Yerine Getirilmiyor

Vatandaşlar, özel bir firma tarafından yürütülen projelerde taahhütlerin yerine getirilmediğini, sözleşmelerde belirtilen teslim tarihlerine uyulmadığını ve inşaatların uzun süre durduğunu ya da yarım bırakıldığını öne sürdü. Bu nedenle çok sayıda malik ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirttiler.

Depremzedeler, firmaya güvendiklerini, ancak gelinen noktada barınma haklarının fiilen ortadan kalktığını ve birçok ailenin hala geçici barınma şartlarında yaşamak zorunda bırakıldığını dile getirdi.

Yetkililere Çağrı ve Talepler

Meydanda yapılan açıklamada mağdurların talepleri şöyle sıralandı: Firma hakkında ivedilikle idari ve hukuki inceleme başlatılması; depremzedelerin haklarının öncelikli olarak korunması; inşaatların mevcut durumunun şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılması. Ayrıca, deprem bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik denetimlerin artırılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanması istendi.

Açıklamada, kendileri gibi mağdur olan maliklerin sesinin duyulması ve mağduriyetlerin giderilmesi talep edilerek, yerinde dönüşüm mağdurlarının hakları teslim edilene ve güvenli konutlarına kavuşana kadar hukuki ve demokratik mücadelelerini kararlılıkla sürdürecekleri belirtildi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENEN ADIYAMAN’DA, YERİNDE DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN...

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENEN ADIYAMAN’DA, YERİNDE DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN BAZI PROJELERDE YAŞANAN GECİKMELER VE DURAKSAMALAR NEDENİYLE DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞADIĞI BELİRTİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MARSU, Eroğlu Mahallesi'nde Atık Su Sorununu Çözdü
2
Diyarbakır'da 15 İlçede Kırsal Yollar Ulaşıma Açıldı
3
Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (26-27 Ocak)
4
Hesarek Kayak Merkezi'nde yoğunluk: Ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
5
Erzincan'da Katı Atık Depolama Sahası 4. Kısmı Hizmete Hazır
6
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
7
Malazgirt’te Kırağı Şöleni: Kartpostallık Kış Manzarası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları