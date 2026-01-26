Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Mağduriyeti: Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Adıyaman Merkezde, yerinde dönüşüm projelerindeki gecikme ve duraksamalar nedeniyle depremzede vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Vatandaşlar İl Müdürlüğü Önünde Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, yapılan açıklamada yerinde dönüşüm uygulamalarının devlet ve vatandaşın ortak iradesiyle hayata geçirildiğini hatırlatarak, amaçlarının depremzedelerin kendi yaşam alanlarında güvenli konutlara kavuşması olduğunu vurguladı.

İddialar: Taahhütler Yerine Getirilmiyor

Vatandaşlar, özel bir firma tarafından yürütülen projelerde taahhütlerin yerine getirilmediğini, sözleşmelerde belirtilen teslim tarihlerine uyulmadığını ve inşaatların uzun süre durduğunu ya da yarım bırakıldığını öne sürdü. Bu nedenle çok sayıda malik ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirttiler.

Depremzedeler, firmaya güvendiklerini, ancak gelinen noktada barınma haklarının fiilen ortadan kalktığını ve birçok ailenin hala geçici barınma şartlarında yaşamak zorunda bırakıldığını dile getirdi.

Yetkililere Çağrı ve Talepler

Meydanda yapılan açıklamada mağdurların talepleri şöyle sıralandı: Firma hakkında ivedilikle idari ve hukuki inceleme başlatılması; depremzedelerin haklarının öncelikli olarak korunması; inşaatların mevcut durumunun şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılması. Ayrıca, deprem bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik denetimlerin artırılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanması istendi.

Açıklamada, kendileri gibi mağdur olan maliklerin sesinin duyulması ve mağduriyetlerin giderilmesi talep edilerek, yerinde dönüşüm mağdurlarının hakları teslim edilene ve güvenli konutlarına kavuşana kadar hukuki ve demokratik mücadelelerini kararlılıkla sürdürecekleri belirtildi.

