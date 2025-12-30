DOLAR
Adıyaman'da yoğun kar: Okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman Valiliği, Meteoroloji uyarısıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:59
Valilikten yapılan açıklama

Adıyaman Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre yarın Adıyaman genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Adıyaman genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

