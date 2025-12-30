Bitlis'te Kar Esareti Sona Erdi: İl Özel İdaresi Mahsur Kalanlara ve Ambulanslara Destek Verdi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis kentinde, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, yalnızca kar temizlemekle kalmayıp yolda mahsur kalan vatandaşlara ve hasta taşıyan sağlık ekiplerine de destek veriyor.

Ekiplerin Müdahalesi ve Kurtarma Çalışmaları

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz sahada görev yaparak kapanan güzergâhları ulaşıma açıyor. Bu sayede ambulansların güvenli şekilde ilerlemesi sağlanırken, kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarıyla güvenli bölgelere ulaştırılıyor.

Yetkililerden Uyarı

Konuyla ilgili açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

