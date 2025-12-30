DOLAR
Bitlis'te Kar Esareti Sona Erdi: İl Özel İdaresi Mahsur Kalanlara ve Ambulanslara Destek Verdi

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı; mahsur kalan vatandaşlar ve ambulanslara destek sağlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:32
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis kentinde, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, yalnızca kar temizlemekle kalmayıp yolda mahsur kalan vatandaşlara ve hasta taşıyan sağlık ekiplerine de destek veriyor.

Ekiplerin Müdahalesi ve Kurtarma Çalışmaları

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz sahada görev yaparak kapanan güzergâhları ulaşıma açıyor. Bu sayede ambulansların güvenli şekilde ilerlemesi sağlanırken, kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarıyla güvenli bölgelere ulaştırılıyor.

Yetkililerden Uyarı

Konuyla ilgili açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

