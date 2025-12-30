BARÜ'den TÜBİTAK Destekli Türkiye Yangın Risk Haritalaması Projesi

BARÜ'nün TÜBİTAK Destekli Projesiyle Türkiye Genelinde Yangın Risk Haritalaması

Bartın Üniversitesi (BARÜ), çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik odağındaki bilimsel çalışmalarına bir yenisini ekledi. Bartın Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ve kapsam

Collect Earth Yöntemi Kullanılarak Türkiye’nin Yangına Hassas Havzalarındaki Orman-Kent Arayüzü (WUI) Alanlarının Haritalanması başlıklı çalışma ile Türkiye’de orman yangınları açısından en kritik alanlar ulusal ölçekte haritalanacak. Elde edilecek veri seti, risk azaltımı, önleyici planlama ve iklim değişikliğine uyum süreçlerine katkı sunacak.

Çalışma, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas olarak belirlenen havzalarda yürütülecek ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen Collect Earth platformu üzerinden uzman doğrulamalı analizlerle desteklenecek. Yerleşim alanları ile doğal alanların ilişkisi dikkate alınarak orman-kent arayüzleri tanımlanacak.

Projede BARÜ’den Arş. Gör. Fidan Şevval Bulut araştırmacı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Orman Mühendisi Ömer Faruk Karaman ise bursiyer olarak yer alıyor.

Amaçlar ve beklenen katkılar

Projenin öncelikli hedefi, orman yangınları, biyoçeşitlilik kaybı ve afet riski gibi çoklu tehditlerin çakıştığı orman-kent arayüzlerinde yangın riskinin azaltılmasına yönelik bilimsel altyapı oluşturmak. Çalışma aynı zamanda önleyici arazi planlaması ve iklim değişikliğine uyum süreçlerine katkı sağlayacak.

Projeyle sunulacak çıktıların, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi ve Karasal Yaşam göstergeleriyle uyumlu bilimsel bir altyapı sağlaması öngörülüyor.

Proje ekibinden değerlendirme

Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu proje hakkında şunları söyledi: Proje, artan sıcaklıklar ve kuraklık şartları altında orman yangınlarının daha sık ve daha şiddetli hâle geldiği günümüzde önleyici planlama ve risk azaltımına odaklanan bir yaklaşım getiriyor. Ortaya koyacağımız veri seti ve metodolojinin Türkiye’nin orman yangınlarına karşı daha dirençli yerleşimler, daha etkin afet yönetimi ve iklim değişikliğine uyumlu arazi planlaması hedeflerine güçlü bir bilimsel zemin oluşturması hedefliyoruz.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise orman yangınları gibi hayati öneme sahip konularda bilimsel bilgi üreten ve çözüm odaklı projeler geliştiren yaklaşımları nedeniyle Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu ile proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

