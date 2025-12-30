DOLAR
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde Karla Mücadele: 15 Araç, 25 Kişilik Ekip Hazır

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, yarın ve perşembe beklenen kar için 15 araç ve 25 kişilik ekiple tuzlama ve önleyici çalışmaları sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:30
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde Karla Mücadele Hazırlığı

15 araç, 25 kişilik ekip ile yol güvenliği için teyakkuz

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, kar ve buzlanmaya karşı kapsamlı bir hazırlık süreci yürüterek tedbirler aldı.

Kentte yarın ve perşembe beklenen kar yağışına ilişkin olarak, ekiplerin hazır beklediği; bu gece dâhil olmak üzere tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmaların planlı ve koordineli biçimde sürdüğü bildirildi.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmalara karşı yol güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada kesintisiz çalışmalar yapılacağı vurgulandı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, OSB sınırları içinde bulunan yaklaşık 45 kilometrelik yol ağının tamamının açık ve güvenli tutulmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Başkan Fidan, bu amaçla 15 araç ve 25 kişilik karla mücadele ekibi ile sahada teyakkuz hâlinde olduklarını ve tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Fidan, bu gece boyunca buzlanmaya karşı tuzlama ve önleyici çalışmaların aralıksız devam edeceğini; yarın ve perşembe günü beklenen kar yağışı süresince de ekiplerin sahada aktif görev yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

Karla mücadele sürecinde sanayicilerin, çalışanların ve OSB’yi kullanan tüm sürücülerin can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğu hatırlatıldı ve sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

