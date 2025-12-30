DOLAR
Bitlis'te Karla Mücadele Aralıksız: Vali Ahmet Karakaya İnceledi

Vali Ahmet Karakaya, Küllüce Köyü ve Karayolları 118. Şube Şefliği'ndeki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi ve ekipleri tebrik etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:31
Bitlis'te Karla Mücadele Aralıksız: Vali Ahmet Karakaya İnceledi

Bitlis'te karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Saha incelemesi Küllüce Köyü'nde yapıldı

Vali Ahmet Karakaya, merkeze bağlı Küllüce Köyü'nde, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırsal alanlarda köy yollarının ulaşıma kapanmaması için yapılan kar küreme ve yol açma faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü vurgulayan Vali Karakaya, sahadaki çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Karayolları ekipleri de ziyaret edildi

İncelemenin ardından, karayolları ve çevre yolunun ulaşıma açık tutulması amacıyla görev yapan Karayolları Bitlis 118. Şube Şefliği de ziyaret edildi. Burada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Şube Şefi Fehmi Altıntaş, yürütülen mücadeleyi aktardı.

Vali Karakaya, zorlu kış şartlarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını belirterek, tüm personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy de eşlik etti.

