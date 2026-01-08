Beyağaç Belediyesi Subaşı - Kocabağ Deresi Arası Yol Çalışması Başlattı

Ulaşımı olmayan arazilere erişim için hızlı müdahale

Beyağaç Belediyesi tarafından, Subaşı Mahallesi ile Kocabağ Deresi mevkii arasında kalan arazilere ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım çalışmalarına başlandı.

Daha önce ulaşım imkânı bulunmayan Beyağa’ın Subaşı Mahallesi ile Kocabağ Deresi mevkii arasında kalan arazilere erişim sağlanmasını amaçlıyla Beyağaç Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında yoğun mesai harcıyor. Çalışmaları Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Sezayi Pütün, yapılan yol çalışmalarıyla birlikte hem tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak hem de güvenli ulaşım sağlamak istediklerini belirtti.

Yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

