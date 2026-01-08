Beyağaç Belediyesi Subaşı - Kocabağ Deresi Arası Yol Çalışması Başlattı

Beyağaç Belediyesi, Subaşı Mahallesi ile Kocabağ Deresi arasındaki arazilere erişim sağlamak için yol yapım çalışmalarına başladı; hedef kısa sürede tamamlamak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 08:46
Beyağaç Belediyesi Subaşı - Kocabağ Deresi Arası Yol Çalışması Başlattı

Beyağaç Belediyesi Subaşı - Kocabağ Deresi Arası Yol Çalışması Başlattı

Ulaşımı olmayan arazilere erişim için hızlı müdahale

Beyağaç Belediyesi tarafından, Subaşı Mahallesi ile Kocabağ Deresi mevkii arasında kalan arazilere ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım çalışmalarına başlandı.

Daha önce ulaşım imkânı bulunmayan Beyağa’ın Subaşı Mahallesi ile Kocabağ Deresi mevkii arasında kalan arazilere erişim sağlanmasını amaçlıyla Beyağaç Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında yoğun mesai harcıyor. Çalışmaları Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Sezayi Pütün, yapılan yol çalışmalarıyla birlikte hem tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak hem de güvenli ulaşım sağlamak istediklerini belirtti.

Yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN, SUBAŞI MAHALLESİ İLE KOCABAĞ DERESİ MEVKİİ ARASINDA KALAN ARAZİLERE...

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN, SUBAŞI MAHALLESİ İLE KOCABAĞ DERESİ MEVKİİ ARASINDA KALAN ARAZİLERE ULAŞIM SAĞLAMAK İÇİN BÖLGEDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN, SUBAŞI MAHALLESİ İLE KOCABAĞ DERESİ MEVKİİ ARASINDA KALAN ARAZİLERE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Muratlı'da Yüzlerce Kuş Gökyüzünü Kapladı
2
Vauk Dağı'nda Dağ Keçileri Yol Kenarında Görüntülendi
3
Beytüşşebap’ta Çığ Altından 3 Ev, 2 Baraka ve 1 Araç Çıkarıldı
4
Eskişehir'de Parkta Köpek Tartışması: Hayvansever ile Belediye Personeli Karşı Karşıya
5
Adıyaman'da rezerv alanında iş makinesiyle üstten kontrollü yıkım
6
Kaymaklı'da 17 Yıl Sonra 3 Boyutlu Müdahale: Kaya Düşme Islahı Başladı
7
Osmaniye İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları