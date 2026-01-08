Meteoroloji'den Doğu İçin Uyarı: Kar, Buzlanma, Don ve Çığ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevre illeri için kar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.

Hava Durumu

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği; öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yetkililerin Uyarısı

Uzmanlar, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

