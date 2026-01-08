Osmaniye İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Açılış ve amaç

Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde yapımı tamamlanan İstiklal Mahallesi Aile Yaşam Merkezini, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hizmete sundu. Merkez, 7 Ocak tarihinde düzenlenen görkemli bir törenle açıldı.

Hizmet ve eğitim alanları

Aile Yaşam Merkezi, kadınlara cilt bakımı, kuaförlük, aşçılık, el sanatları ve spor gibi alanlarda hizmet verecek. Merkezde kadınlara yönelik eğitimler arasında Kuran-ı Kerim, kuaförlük, şiş örücülüğü, çanta yapımı, tek kırma, dekoratif ahşap boyama, giyim, kilim dokumacılığı, kanaviçe işlemesi, aşçılık, pastacılık, takı tasarım, filografi gibi ilgi gören kurslar yer alıyor. Çocuklar ise Çocuk Oyun Odasında işinin ehli öğretmenler eşliğinde eğitim alacak.

Proje bağlamı ve yaygınlaştırma

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından başlattıkları çalışmaların ikinci halkasının İstiklal Mahallesi'nde hayata geçtiğini belirtti. Başkan Çenet, ilki Fakıuşağı Mahallesinde açılan Aile Yaşam Merkezi'nin bu yeni şubesiyle kadınların sosyal hayata katılımlarının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Başkan Çenet'in sözleri

Başkan Çenet açılışta şu ifadeleri kullandı: "7 Ocak Osmaniye’mizin kurtuluşunun 104’üncü yılında böylesine güzel Aile Yaşam Merkezi’ni Hanım kardeşlerimize kazandırmanın bizler haklı gururunu yaşıyoruz. Biz her kutlu günümüzde hizmetlerimizle o günü taçlandırmanın da gayretinde olan yönetim anlayışını benimsedik. Hamdolsun Osmaniye’mizin kurtuluş etkinliklerinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdik. Akyar Caddesi Aile Yaşam Merkezi ile beraber bir anlam kazandı. Çevre mahallede oturan kadınlarımızın buraya gelerek kendi kişisel gelişimlerini geliştireceklerini umuyoruz. Burası sizin eviniz olsun. Osmaniye 6 Şubat’tı yaşadı şükürler olsun hep beraber yeniden küllerimizden doğduk. Şehrimizi ayağa kaldırdık. Bir de sosyal restorasyonumuz olsun. İnsanımızın emeği ile bilgisi burada birleşsin geleceğe dair umutla bakabileceği kendisine hayat kursun istiyoruz. Yanı başında da gençlerimize Kitap Kafe hazırlıyoruz. Güzel ve doğru işler yapıldığı zaman orada da halkımızın teveccühünü görüyoruz."

Merkezin etkisi ve katılım

Başkan Çenet, Aile Yaşam Merkezleri sayısının artacağını belirterek, geçen yıl Fakıuşağı Mahallesinde açılan merkezde kurslardan faydalanan kadınların sayısının 1200'e ulaştığını söyledi. Çenet, "Toplumda kadın mutluysa aile mutlu oluyor" diyerek merkezlerin hem mesleki eğitim hem de rehabilitasyon işlevi gördüğünü ifade etti.

Tören sonrası

Kurdele kesiminin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve protokol üyeleri, açılışı yapılan Aile Yaşam Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

