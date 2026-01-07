Adıyaman Gölbaşı'nda Kar Nedeniyle Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla geniş çaplı yem bırakma çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmanın Detayları

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’ın katılımıyla Hamzalar Köyü çevresinde yapılan çalışmada, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü ile ilgili kurum personelleri görev aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan dağ keçileri ve diğer yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Yetkililer, çalışmaların kış şartları süresince belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Yetkililerin Çağrısı

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi adına bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşlardan da yaban hayvanlarına yönelik duyarlılık göstermelerini istedi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE, YABAN HAYVANLARININ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEMESİ AMACIYLA DOĞAYA YEM BIRAKMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.