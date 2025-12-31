Kırıkkale'de 112 Çağrılarının %63'ü Asılsız: Elon Musk'la Mars İddiası

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılı içinde yapılan 320 bin çağrının %63'ünün asılsız ve acil durum kapsamına girmeyen aramalardan oluştuğu açıklandı.

Çağrı merkezi verileri

24 saat esaslı hizmet veren merkezde, vatandaşların ihbarlarına en hızlı şekilde müdahale edilmesi için çağrılara cevap veren personel açısından bu tür asılsız aramaların büyük bir yük oluşturduğu bildirildi. Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakan Kapan, "Bu sistemin etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi; çağrıların doğru, yerinde ve amacına uygun yapılmasıyla mümkündür. Bu doğrultuda personelimizin eğitimlerini aralıksız sürdürürken bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezlerinin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya çalışmaktayız" dedi.

İlginç ve asılsız çağrılar

Kapan, merkezine gelen örnek çağrılardan bazılarını şöyle aktardı: "112 Acil Çağrı Merkezimize acil çağrı kapsamına girmeyen ve zaman zaman da hayrete düşüren aramalar geliyor. Bunlara örnek olarak; tamir ettiği cep telefonunda ses gelip gelmediğini kontrol ettirmek için hattımızı arayan, tren bileti almak istediğini söyleyerek bilet ücreti soran, maaşını çekip getirmemizi talep eden, evlenmek istediğini belirterek destek isteyen ya da Elon Musk ile görüşüp Mars’a gitmek istediğini söyleyen kişiler bulunuyor."

Cezai yaptırım ve uyarı

Kapan, her gereksiz çağrının gerçek acil vakalara müdahalede zaman kaybına yol açtığını vurgulayarak, vatandaşların 112 Acil Çağrı Hattı'nı yalnızca gerçek acil durumlarda kullanmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Mevzuat gereği asılsız çağrılar için 1.500 TL, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilenler için ise 15.000 TL idari para cezası uygulanıyor; bu cezaların tekrarı halinde iki katı olarak uygulanacağı hatırlatıldı.

Kırıkkale'de çağrıların açılma süresinin ortalama 1,95 saniye olduğu belirtilirken, personelin görevini "bir çağrı, bir hayat" anlayışıyla sürdürdüğü ve halkın güvenliği için gece gündüz fedakârca çalışan tüm personele teşekkür edildi.

