Batman’da Yıllar Sonra Kar Coşkusu: Davul Zurna, Halay ve Kızak Keyfi

Batman’da yıllar sonra gelen kar sevinci sokakları şenlendirdi

Batman’da yıllar sonra yağan kar, kentte coşkuyla karşılandı. İki gün boyunca aralıksız etkili olan yoğun kar yağışı, vatandaşlara adeta bayram havası yaşattı.

Kentin dört bir yanında halay ve eğlence

Gece olmasına rağmen her yaştan vatandaş, kar yağışı altında sokaklara çıktı. Yıllardır hasretle beklenen karın keyfini çıkarmak isteyenler, davul zurna eşliğinde halaylar çekti, zılgıtlar eşliğinde kar özlemini giderdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen kalabalıklar kar yağışını coşkuyla karşıladı.

Kızak, tepsi ve renkli görüntüler

Bazı vatandaşlar evlerinden getirdikleri tepsi, leğen ve poşetlerle buz pistine dönen sokaklarda ve parklarda kayarak karın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar ve gençler karla kaplanan alanlarda doyasıya eğlenirken ortaya renkli ve ilginç görüntüler çıktı.

Vatandaşların duygusu ve kameralara yansıyan manzara

Uzun yıllar sonra gelen kar yağışının mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Batman’da böyle bir manzaraya hasret kaldıklarını ifade etti. Yoğun kar yağışıyla kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşurken, yaşanan coşku kameralara yansıdı.

