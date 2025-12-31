Vali Kızılkaya Siirt'te Yılbaşı Denetiminde

Vali Kızılkaya yılbaşı mesaisinde denetimde

Denetimler ve ziyaretler

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, yılbaşı öncesinde kentteki kolluk kuvvetlerinin kontrol noktalarını ve kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kızılkaya, yeni yıl hazırlıkları kapsamında öncelikle jandarma ve emniyetin kontrol noktalarına giderek görevli personelle görüştü, personellerin yeni yılını kutladı ve denetim gerçekleştirdi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye birimi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Kızılkaya, burada da yetkililerden bilgi alıp çalışanların yeni yılını tebrik etti.

İl genelinde kapsamlı güvenlik önlemleri

Vali Kızılkaya'nın denetimleriyle eş zamanlı olarak kent giriş ve çıkışları, uygulama noktaları, kutlama alanları ve eğlence mekanları başta olmak üzere il genelinde kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından 67 noktada, 44 trafik ekibi ve 428 asayiş ekibi olmak üzere toplam 2 bin 472 personelle etkin ve yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

