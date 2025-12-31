DOLAR
Vali Kızılkaya Siirt'te Yılbaşı Denetiminde

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yılbaşı öncesi kolluk noktaları ve kurumları denetleyip personelin yeni yılını kutladı; il genelinde yoğun denetimler yapılacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:32
Vali Kızılkaya yılbaşı mesaisinde denetimde

Denetimler ve ziyaretler

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, yılbaşı öncesinde kentteki kolluk kuvvetlerinin kontrol noktalarını ve kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kızılkaya, yeni yıl hazırlıkları kapsamında öncelikle jandarma ve emniyetin kontrol noktalarına giderek görevli personelle görüştü, personellerin yeni yılını kutladı ve denetim gerçekleştirdi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye birimi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Kızılkaya, burada da yetkililerden bilgi alıp çalışanların yeni yılını tebrik etti.

İl genelinde kapsamlı güvenlik önlemleri

Vali Kızılkaya'nın denetimleriyle eş zamanlı olarak kent giriş ve çıkışları, uygulama noktaları, kutlama alanları ve eğlence mekanları başta olmak üzere il genelinde kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından 67 noktada, 44 trafik ekibi ve 428 asayiş ekibi olmak üzere toplam 2 bin 472 personelle etkin ve yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

