Adıyaman Gölbaşı'nda Soğuk Hava: Sular Dondu

Adıyaman Gölbaşı'da gece etkili soğuk hava nedeniyle sular dondu, çeşmeler ve araç camları buzlandı; yetkililer don ve buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:39
Adıyaman Gölbaşı'nda sular dondu

Gece ayazı yaşamı olumsuz etkiledi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan soğuk hava dalgası, gece saatlerinde suları dondurdu.

Kış mevsiminin yüzünü iyice göstermeye başladığı ilçede, gündüz saatlerinde güneşli havanın etkili olmasına rağmen güneşin batmasıyla birlikte sıcaklık hızla düşerek eksi derecelere geriledi. Gece boyunca etkisini sürdüren ayaz, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle dışarıda bulunan su tesisatları ve çeşmeler donarken, park halindeki araçların camları buz tabakasıyla kaplandı. Sabah saatlerinde araçlarını kullanmak isteyen sürücüler camları temizlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

